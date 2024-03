17-latek za kierownicą. Nie zatrzymał się do kontroli. Policja ruszyła w pościg

- W miejscowości Gołubie Kaszubskie, w sąsiednim powiecie kartuskim kierujący i pasażer porzucili samochód i zaczęli uciekać pieszo do pobliskiego lasu - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Do poszukiwań włączyli się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie oraz funkcjonariusze z Kartuz. Chwilę późnej zatrzymali 16-letniego pasażera oraz 17-letniego kierującego. Młodzi mężczyźni zostali przewiezieni do komendy w Kościerzynie.

W piątek 22 marca 2024 roku ok. godz. 8.20 na ul. Kartuskiej w Kościerzynie policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę fiata stillo. Samochód zwrócił uwagę mundurowych, bo miał niesprawne oświetlenie. Kierowca zlekceważył jednak sygnały świetlne i dźwiękowe, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Mundurowi ustalili, że kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem oraz posługiwał się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. 17-latek trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za popełnienie przestępstwa niezatrzymania się do policyjnej kontroli oraz posługiwanie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.