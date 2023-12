18-latek z Kościerzyny zatrzymany z narkotykami. Trafił do policyjnego aresztu Joanna Surażyńska

Policjanci zatrzymali mężczyznę, którzy posiadał narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 18-latkowi zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.