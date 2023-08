26 sierpnia 2023 r. odbędzie się Giełda Mam w Kościerzynie połączona z giełdą różności

26 sierpnia 2023 r. w godz. 9 - 12 na targowisku miejskim w Kościerzynie odbędzie się Giełda Mam z giełdą różności. Nie trzeba się wcześniej zapisywać - podkreślają organizatorzy. Warto jednak pamiętać, że stoliki należy przynieść we własnym zakresie.

To okazja, by sprzedać rzeczy, które nie są nam już potrzebne, a mogą przydać się komuś innemu. Dla rodziców zaś - szansa, by zrobić zakupy w atrakcyjnych cenach.