37-letni mieszkaniec Gdyni regularnie kradł olej napędowy z firmy transportowej w Kościerzynie

W poniedziałek 11.09.2023 r. do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się przedstawiciel firmy transportowej i powiadomił, że jego pracownik ukradł blisko 10 tys. litrów oleju napędowego. Do kradzieży dochodziło od maja do września tego roku.

- Policjanci, dzięki swojej pracy, ustalili, że 37-latek, mieszkaniec Gdyni, korzystając z karty firmowej tankował inne samochody, które nie należały do firmy, potem sprzedawał paliwo - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.