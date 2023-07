37-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego zatrzymany za znęcanie się nad matką i ojcem

W poniedziałek (3 lipca br.) ok. godz. 19.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań w miejscowości na terenie gm. Karsin. Funkcjonariusz natychmiast wysłał w to miejsce mundurowych. Policjanci zastali będącego pod wpływem alkoholu 37-latka, który był agresywny. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i osadzili go w policyjnym areszcie. Śledczy pracujący nad tą sprawą ustalili, że 37-latek od maja 2023 r. znęcał się psychicznie i fizycznie się nad swoją matką i ojcem. Prokurator zastosował wobec tego mężczyzny dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.