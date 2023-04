51-letni mężczyzna utonął w jez. Jeziorko we Wdzydzach w gminie Kościerzyna. Akcja strażaków z użyciem drona

31.03.2023 o godz. 15:45 strażacy uczestniczyli w akcji poszukiwania topielca. Odbywała się ona również z pomocą drona poszukiwawczego.

- Był to wyjazd jednego zastępu z łodzią ratunkową do topielca na Jeziorze Jeziorko w Wdzydzach w gm. Kościerzyna - relacjonują strażacy OSP Wdzydze Tucholskie .

Ze zgłoszenia, jakie trafiło do KP PSP w Kościerzynie, wynikało, że 51-letni mężczyzna był poszukiwany od dwóch dni. Na tym jeziorze często stawiał sieci i wędkował. Mieszkańcy zauważyli, że przy brzegu jeziora leży kajak, należący do 51-latka.

Strażacy przygotowywali się do akcji z użyciem drona i kamery termowizyjnej.

- To jezioro jest dość płytkie - mówi Dariusz Radomski, dowódca JRG z Kościerzyny. - Na miejscu mieszkańcy wskazali, że zauważyli coś podejrzanego, co wystaje z wody. Dron i kamera termowizyjna pozwoliły na szybkie ustalenie, że to poszukiwany mężczyzna. Znajdował się w wodzie na głębokości nie więcej niż 2 m.