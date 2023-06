Akcja Uśmiech Dziecka. Zobacz najpiękniejsze uśmiechy dzieci z powiatu kościerskiego ZDJĘCIA

To jedna z najpiękniejszych tradycji naszej gazety. Co roku, z okazji Dnia Dziecka, dołączamy do gazety specjalny dodatek z zdjęciami dzieci naszych Czytelników. Wszystkie nadesłane fotografie publikujemy też w wielkiej galerii dziecięcych uśmiechów w naszym serwisie internetowym. Akcji towarzyszy głosowanie, w którym wybierane są najsłodsze maluchy. Ich zdjęcia trafiają na okładkę gazety.

W tegorocznej edycji akcji nie zabraknie jej znanych elementów. Zdjęcia dzieci, które zostaną przesłane do niedzieli, 28 maja włącznie, w Dniu Dziecka ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Wtedy rozpocznie się głosowanie. Liderów będziemy prezentować w gazecie. Rodzice będą mogli opowiedzieć o swoich pociechach. Z kolei w naszym serwisie internetowym i na Facebooku będziemy publikować wideopamiątki - rozmowy z dziećmi i ich rodzicami. Jak zwykle ponad 100 dzieci otrzyma nagrody i upominki, a w finale, poza gotówką na spełnienie marzeń, nagrodami będą także wyjazdy do Disneylandu w Paryżu (lub na inna wycieczkę zagraniczną) oraz do Eneryglandii - największego w Polsce rodzinnego parku rozrywki i wesołego miasteczka.