Apteka w Kościerzynie. Zobacz, gdzie szukać w kwietniu 2023

Co jeszcze znajdziesz w aptece w Kościerzynie?

To nie jedyne kryteria, którymi można się kierować. Klienci aptek w Kościerzynie są zadowoleni, gdy obsługa jest miła. Brak kolejek zachęca do skorzystania z ich usług.

Rinopanteina aerozol do nosa 20 g

Dmg Drugs Minerals And Generics

Orofar Max 2mg+1mg 30 pastylek do ssania

Otrivin Katar i Zatoki Aerozol do nosa 1mg/1ml 10ml

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Glimbax roztwór do płukania gardła 200ml

Sudafed XyloSpray Aerozol do nosa 1mg/ml 10 ml

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

NEBU-DOSE HIALURONIC Roztwór do inhalacji na nadmierną wydzielinę...

Nasic aerozol do nosa 10ml

Farmaceuta – najważniejsze cechy

Bardzo często to właśnie lubiany farmaceuta sprawia, że chcesz wracać do tej konkretnej apteki znajdującej się w Kościerzynie. Powinien on być uprzejmy i empatyczny wobec pacjentów. Z pewnością jest specjalistą w dziedzinie farmacji. Udzieli Ci rzetelnej informacji farmaceutycznej, kiedy zapytasz, jaki lek należy zastosować. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.