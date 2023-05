Biała Sobota w Starej Kiszewie. Lekarze za darmo wykonają kobietom USG piersi, węzłów chłonnych i 4D ciążowe

- Z jednej strony chodzi o zabezpieczenie onkologiczne, czyli radykalne wycięcie guza, z drugiej strony dbamy o estetykę piersi. Natomiast jeśli wiemy, że konieczna jest amputacja, to łączymy ją z rekonstrukcją. Kiedyś chirurgia onkologiczna polegała na usunięciu piersi, teraz chirurgia gruczołu piersiowego to chirurgia onkologiczna i plastyczna, czyli dwa działy chirurgii w jednym. Dawniej większość zabiegów była bardzo radykalna, okaleczająca nawet z usunięciem mięśni ściany klatki piersiowej. Później ewaluowało to w kierunku samej amputacji gruczołu piersiowego i usunięciu węzłów chłonnych. Teraz dominujące jest leczenie oszczędzające - czyli usunięcie guza wraz z marginesem tkanek zdrowych. W przypadku kwalifikacji do amputacji staramy się, by pacjentki, gdy przed operacją zasypiają z piersią, budziły się również z odtworzoną piersią. Traktowane są jako podmiot, a nie przedmiot. Nie chodzi o to, by wyciąć jak najwięcej, ale jak najbardziej precyzyjnie - wyjaśnia dr. n. med. Daniel Maliszewski.