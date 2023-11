"Bursztyn - siłą dziedzictwa Kaszub" - niebawem wystawa w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach

Jak podaje Barbara Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, na Pojezierzu Kaszubskim na mniejszą skalę eksploatację prowadzono już w X wieku na Bursztynowej Górze (105 m n.p.m. (obecnie rezerwat przyrody o powierzchni 5,03 ha) w żwirach, piaskach i glinach morenowych w prymitywnych kopalniach odkrywkowych.

- Ślady w formie lejów o średnicy do 40 metrów i głębokości do 15 metrów, pozostały do dziś. Takie pozostałości widoczne są także w miejscowości Bursztynik w gminie Przodkowo, w której istniała kopalnia bursztynu - opowiada Barbara Kąkol.