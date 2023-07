Burzowe chmury nad Kaszubami budzą grozę. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia Anny Nideckiej

Groźne chmury w powiecie kościerskim

Zwykle kaszubskie niebo wygląda bajkowo i uroczo. Czasami jednak można na nim ujrzeć dość niepokojące widoki. Czarne chmury, które wyglądały mało optymistycznie udało się sfotografować Annie Nideckiej, mieszkance powiatu kościerskiego. Ta jest wnikliwą obserwatorką zjawisk atmosferycznych. Tym razem Pani Annie udało się uwiecznić komórkę burzową. Co to za zjawisko?

Jak piszą Polscy Łowcy Burz komórka burzowa to pojedyncza chmura Cumulonimbus złożona z jednego bądź kilku prądów wstępujących i zstępujących. Kolumna prądu wstępującego (ang. updraft) jest widoczna np. podczas piętrzenia się w górę chmur Cumulus i Cumulonimbus, natomiast kolumna prądu zstępującego (ang. downdraft) widoczna jest np. podczas występowania opadu wraz z wiatrem przy powierzchni ziemi. Zazwyczaj cykl życia pojedynczej komórki burzowej wynosi ok. 30-60 minut. Warto dodać, że termin "komórka" używany jest także do określenia obszaru występowania odbiciowości na obrazie radarowym, który pochodzi z pojedynczej komórki burzowej.