Ceny warzyw i owoców na targowisku w Kościerzynie 2023. Borówki na wagę złota. Po ile kapusta, pomidory, młode ziemniaki

- Kupuję na targowisku, bo lubię klimat tego miejsca - mówi Katarzyna Olszewska z Kościerzyny. - Cieszę się, że po zimowym przestoju, kiedy było mniej handlujących, wszystko wróciło już do normy. Wolę kupować na targowisku, bo jest tu sporo lokalnych producentów, którzy sprzedają to, co im wyrośnie w ogródku lub w folii. To gwarancja, że w takich warzywach i owocach jest zdecydowanie mniej chemii.