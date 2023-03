Chcesz działać lokalnie, ale nie wiesz jak? Pomogą ci w tym eksperci

Jeśli chcesz zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, możesz liczyć na wsparcie. Do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Mogą się do niej zgłaszać organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności.

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami - pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.