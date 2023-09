Ciała noworodków znalezione w piwnicy domu w gm. Stara Kiszewa! Na miejscu pracuje policja i prokuratura

Ciała dzieci znalezione w gminie Stara Kiszewa

Wiadomości wstrząsnęły mieszkańcami wsi. O rodzinie, w której miało dojść do dramatycznych wydarzeń mówiło się sporo. Krążyło wiele plotek, jednak mieszkańcy w tym momencie nie chcą oficjalnie wypowiadać się na ten temat.

Do szokującego odkrycia doszło w jednym z domów na terenie gminy Stara Kiszewa. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w piwnicy budynku ujawniono ciała martwych noworodków. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że mowa o trójce dzieci.

To tego co udało nam się dowiedzieć, jedna z mieszkanek domu miała być widywana w ciąży, jednak dziecka nikt nigdy nie widział. Mówi się też nieoficjalnie, że to mogła nie być pierwsza ciążą.