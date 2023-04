Defibrylator trafił do Nadleśnictwa Kościerzyna. Sprzęt pomaga ratować życie. Leśnicy przypomnieli sobie także zasady pierwszej pomocy

Do Nadleśnictwa Kościerzyna trafił nowy sprzęt. O tyle wyjątkowy, bo ratujący życie. To automatyczny defibrylator.

- I my dołączyliśmy do nadleśnictw, w których jest AED - mówi Maciej Piankowski z Nadleśnictwa Kościerzyna. - To automatyczny defibrylator, którego zadaniem jest wspomóc ludzi niosących pomoc w przypadku zasłabnięć.