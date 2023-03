Do końca marca 2023 trwa rekrutacja do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

Jest szansa na to, że w Kościerzynie powstaną klasy sportowe. Rodzice nie kryją zadowolenia. Plany są bardzo ambitne. Co więcej, miasto podpisało umowę o współpracy m.in. z ośrodkiem w Cetniewie. Rekrutacja trwa do ostatniego dnia marca 2023, czasu zatem pozostało niewiele.

Klasy sportowe w Kościerzynie

Sport kształtuje charakter uczniów, stają się oni zmotywowani do działania, mają silną wolę i chęć samorealizacji. Dodatkowo, od młodych lat uczą się organizacji czasu i dyscypliny. To świetne rozwiązanie zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt. Nic dziwnego, że rodzice z Kościerzyny czekali na powstanie klas sportowych. Teraz pojawia się szansa, że takie klasy zostaną utworzone w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Ogłoszony został już nabór do Klas Mistrzostwa Sportowego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski o przyjęcie należy składać w terminie od 1 do 31 marca 2023 r. Uczniowie mogą liczyć na doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, indywidualne podejście, wszechstronny rozwój, bezpieczeństwo i efektywność.

Do klasy 1 ogólnorozwojowej

- przewidywany program aktywności sportowej: chłopcy - 6 godz. ukierunkowane szkolenie sportowe, 2 godz. basen, 1 godz. rytmika, 1 godz. szachy

dziewczynki - 6 godz. ukierunkowane szkolenie sportowe, 2 godz. basen, 1 godz. rytmika, 1 godz. szachy

Do klasy 4

chłopcy - piłka nożna, dziewczynki - koszykówka

Do klasy 5

chłopcy - piłka nożna, dziewczynki - siatkówka. 1 marca 2023 r. zostały podpisane dwa porozumienia o współpracy między Gminą Miejską Kościerzyna a Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i Centralnym Ośrodkiem Sportu - Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Michał Majewski, burmistrz Miasta Kościerzyna przy udziale Małgorzaty Kreft, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie podpisał porozumienie o współpracy między Szkołą a Uczelnią, którą reprezentował prof. dr hab. Paweł Cięszczyk, rektor AWFiS.

W spotkaniu, podczas którego sygnowano porozumienie o współpracy, wzięli udział także dr Piotr Makar, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej oraz Karol Narloch, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie. Natomiast kolejne porozumienie o współpracy burmistrz Kościerzyny podpisał z dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, Michałem Kowalskim.

Porozumienia dotyczą współpracy w zakresie obejmującym m. in. wsparcie merytoryczne w realizacji programów szkoleniowych w oddziałach mistrzostwa sportowego; organizację spotkań uczniów szkoły ze studentami i wykładowcami AWFiS oraz sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi w Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie; umożliwienie uczestnictwa nauczycielom i uczniom szkoły w konferencjach, wykładach otwartych, seminariach, prelekcjach czy treningach organizowanych przez obie instytucje. - Wybór klasy sportowej jest dobrą decyzją nie tylko dla dzieci, które interesują się daną dyscypliną sportu - mówi Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. - Większa liczba zajęć sportowych pozwala rozwinąć zainteresowania i pozytywnie wpływa na cały organizm, a przede wszystkim wyrabia nawyk aktywności fizycznej, która jest niezbędna w życiu każdego człowieka, zwłaszcza dziecka. Jak podkreśla burmistrz, korzyści są nie do przecenienia. - Większość dzieci, które uczęszczały do klas sportowych lub regularnie trenowały jakiś sport, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce - mówi Michał Majewski. - Na co dzień są dobrze zorganizowane, bo muszą nauczyć się godzić treningi z nauką, obowiązkami domowymi i życiem prywatnym. Jest to dla mnie szczególnie istotne i bliskie, aby młodzież, mogła realizować się sportowo oraz by poprzez sport wspierać wychowanie młodych ludzi w niezwykle trudnym, pełnym wyzwań czasie.

Szczegóły w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły: https://sp6kna.edupage.org.

Od lat mówiło się o potrzebie utworzenia w Kościerzynie klas sportowych z prawdziwego zdarzenia

Karol Narloch, dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie Miasta w Kościerzynie. Ilu uczniów może być w klasie sportowej? Jaka jest minimalna liczba, aby taka klasa mogła powstać?

Liczba uczniów w oddziale mistrzostwa sportowego, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27.03.2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym. Zakładamy, że w naszych oddziałach będzie do 24 uczniów. Chcemy, aby były to klasy mieszane, mniej więcej po połowie dziewczynek i chłopców. Liczymy na duże zainteresowanie, jak będzie zobaczymy po zakończeniu rekrutacji, która trwa do 31 marca.

Proszę powiedzieć, do kogo skierowana jest oferta, tzn. czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje, czy będą jakieś egzaminy dla kandydatów?

Oferta skierowana jest do obecnych uczniów zerówek, klas trzecich i czwartych szkoły podstawowej. Warunkiem przejścia kwalifikacji jest złożenie odpowiednich dokumentów, bardzo dobry stan zdrowia i uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej. Zachęcamy wszystkich młodych sportowców, zarówno tych, którzy już rozpoczęli swoją przygodę ze sportem, ale również tych, którzy lubią ruch i chcą aktywnie spędzać czas. Jest to z pewnością ciekawa alternatywa do spędzania czasu w świetlicy szkolnej czy w domu przed komputerem. Czy obecnie na terenie miasta funkcjonują jakiekolwiek klasy sportowe?

W latach wcześniejszych funkcjonowały w naszym mieście klasy sportowe, niekiedy z dużymi sukcesami. Obecnie nie ma klas sportowych, a tym bardziej klas mistrzostwa sportowego. Od wielu lat mówiło się o potrzebie utworzenia klas sportowych z prawdziwego zdarzenia. Liczę, że działania, które podjęliśmy, spełnią oczekiwania rodziców i dzieci chcących rozwijać swoje sportowe talenty tu na miejscu w Kościerzynie. Patrząc w przyszłość liczymy, że w kolejnych latach powstaną oddziały ukierunkowane na szerszy wachlarz dyscyplin sportowych.

Jakie zalety ma klasa sportowa?

Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci uczęszczały do klas sportowych, niekiedy argumentują, że szkoła kładzie duży nacisk na zajęcia sportowe, zaniedbując tym samym rozwój intelektualny dziecka. Jest to mit, dzieci uczestniczą w normalnych lekcjach, mają jedynie zwiększoną liczbę wychowania fizycznego. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dzieci aktywne sportowo są zdrowsze, mózg jest lepiej dotleniony, przez co efektywniej się uczą. Sport kształtuje charakter, silną wolę, chęć samorealizacji, pomaga w wyznaczaniu celów i dążeniu do nich. Ponadto, nawyki wypracowane w dzieciństwie procentują, dzięki czemu w okresie dorastania i dorosłym życiu pozostaną odporni na używki oraz aktywni fizycznie, a co za tym idzie - zdrowsi. Zachęcam wszystkich rodziców z Kościerzyny i okolic, aby zainteresowali się tematem klas mistrzostwa sportowego i zapisali do tych klas swoje dzieci. Szkoła stawia na zrównoważony rozwój intelektualny i sportowy. Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i Centralnym Ośrodkiem Sportu, Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie daje szerokie możliwości szkoleniowe, ciekawych wyjazdów i atrakcyjnych zajęć.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!