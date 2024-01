Dotkliwie pobił i okradł 18-latka w kościerskiej restauracji. 20-latek tymczasowo aresztowany

Dyżurny kościerskiej Komendy Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia 18-latka i kradzieży telefonu komórkowego ze słuchawkami o wartości 320 zł. Do zdarzenia doszło w jednej z restauracji na terenie Kościerzyny.

- Oficer natychmiast w to miejsce wysłał policjantów, którzy zabezpieczyli zapisy monitoringu, przesłuchali świadków i ustalili, że nieznany mężczyzna bez powodu podszedł do 18-latka, bił go pięściami i kopał, następnie zabrał telefon komórkowy i słuchawki o łącznej wartości 320 zł - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Pracujący nad tą sprawą kryminalni wytypowali podejrzewanego o ten czyn 20-latka, mieszkańca powiatu kościerskiego.