Drogi Krzyżowe w Kościerzynie w piątek 31 marca 2023 r. Jedna dookoła Jeziora Kaplicznego, druga - ulicami miasta

Droga Krzyżowa wokół jeziora Kaplicznego w Kościerzynie

Droga Krzyżowa ulicami Kościerzyny

Na początku zostanie poświęcony odnowiony krzyż . Wierni będą się gromadzić na ul. Ks. Jastaka przy Kartuskiej. Po poświęceniu krzyża rozpocznie się Droga Krzyżowa. Parafianie przejdą ulicami: Bolewskiej, Maczka, Marchewicza, Rogali, Heykiego, Tysiąclecia, Kartuską i Wybickiego do kościoła. Księża zachęcają do udziału i do zaangażowania się do czytania i niesienia krzyża.

Co to jest Droga Krzyżowa

W Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu.

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa). Na jej powstanie niewątpliwie wpłynął fakt odnalezienia Krzyża św., pielgrzymki wiernych do Jerozolimy jako miejsca związanego z życiem i śmiercią Chrystusa oraz pragnienie odtworzenia Męki Chrystusa dla tych, którzy nie mogli pielgrzymować do Jerozolimy. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.