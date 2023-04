Drogi Krzyżowe w Kościerzynie. Wierni przeszli ulicami miasta oraz modlili się w pięknej scenerii jez. Kaplicznego Joanna Surażyńska

To był piękny manifest wiary i okazja, by jeszcze lepiej przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy. W Kościerzynie odbyły się dwie Drogi Krzyżowe w plenerze. Parafianie przeszli ulicami Kościerzyny. Natomiast w drugim przypadku - wokół jez. Kaplicznego.