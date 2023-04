Działki na sprzedaż w powiecie kościerskim. Gmina Nowa Karczma sprzedaje nieruchomości w pobliżu jeziora

Działki na sprzedaż na Pomorzu

Wiosna to czas, kiedy wiele osób szuka kawałka ziemi na wsi. Jedni chcą mieć odskocznię od codzienności inni na stałe planują wyprowadzkę na wieś. Choć wszystko wskazuje na to, że boom na zakup działek już minął, to jednak chętnych wciąż nie brakuje.

Gmina Nowa Karczma właśnie ogłosiła przetargi. Do sprzedaży ma pięć działek położonych w Grabówku, wszystkie w odległości kilkuset metrów od jeziora Psinko i położone na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.