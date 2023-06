Dzieci w Starej Kiszewie mają zakaz wstępu na boisko, bo ... niszczą trawę. Rodzice są oburzeni

Dzieci w Starej Kiszewie nie mogą korzystać z boiska przy małej szkole, ponieważ niszczą trawę. Lekcje wychowania fizycznego również nie mogą odbywać się w tym miejscu. Strzelanie do bramek w czasie przerwy? Nie tym razem... Sytuacja oburzyła rodziców, których dzieci uczęszczają do placówki. Są to maluchy w klasach 0-III.

- Dowiedzieliśmy się o tym podczas zebrania wychowawcy z rodzicami - mówią rodzice, którzy zwrócili się do naszej redakcji. - Widać, że nauczycielom nie podoba się ta sytuacja, poinformowali, że dzieci nie mogą korzystać ze stadionu, który przylega do tzw. małej szkoły w Starej Kiszewie. Dzieci od zawsze korzystały z tego boiska, na przerwach lubiły grać w piłkę. Tymczasem teraz usłyszeliśmy, że dzieci niszczą murawę przed bramkami. Chyba to normalne, że trawa w tym miejscu nie jest po to, żeby ładnie wyglądać. To miejsce, z którego powinni wszyscy korzystać, w końcu jest własnością gminy. Okazuje się jednak, że trawa jest ważniejsza od naszych dzieci. Trzeba dodać, że drugie boisko jest daleko od szkoły, dzieci nie usłyszałyby nawet dzwonka, dlatego nie ma możliwości, by z niego korzystały.