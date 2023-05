Dzięki nowym zabiegom w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie pacjenci mają większe szanse na walkę z otyłością

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie jest jednym z pięciu ośrodków na Pomorzu, w których wykonywane są operacje bariatryczne. Każdego roku w placówce przeprowadza się około 150 zabiegów, a to oznacza, że tylu pacjentów zyskuje szansę na nowe życie.

Niestety jak pokazują statystyki nadwagę ma już 3 na 5 dorosłych Polaków, co 4 zaś jest otyły. Problem ten dotyczy także 10 procent dzieci i młodzieży. Wiążą się z tym poważne konsekwencje. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że otyłość prowadzi do upośledzenia jakości życia i skrócenia go nawet o 15 lat!



Otyłość wiąże się z wieloma poważnymi chorobami np. sercowo-naczyniowymi (np.miażdżyca, czy nadciśnienie), nowotworowymi, cukrzycą typu 2, dną moczanową, kamicą żółciową, a nawet depresją. Wiele osób otyłych często ma za sobą liczne diety czy próby zmiany stylu życia. Wiele z nich kończy się nieskutecznie. I tu z pomocą przychodzą lekarze chirurdzy.