Funkcjonariusze zabezpieczyli amfetaminę i marihuanę. Zatrzymano 36-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu ukrywał narkotyki. Wcześniej realizowana praca operacyjna policjantów doprowadziła do ustalenia miejsca przechowywania środków psychoaktywnych i substancji odurzających.

- W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli amfetaminę i marihuanę, które przekazali do dalszych badań biegłemu sądowemu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzut posiadania narkotyków. W czwartek prokurator zastosował wobec 36-latka dozór policyjny. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.