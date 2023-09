Gdzie możesz zjeść dobre lody w Kościerzynie? Które miejsca są polecane we wrześniu 2023?

Dowiedz się, gdzie zlokalizowane są posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Kościerzynie. Z pewnością są przez wszystkich kojarzone z latem. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się najlepszym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstawały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do katalogu firm i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Kościerzynie.

Jakie były pierwsze lody? Pierwsze informacje o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Również w Europie delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności transportu lodu z wysokich gór były wykwintnym i rzadko spotykanym posiłkiem w formie dzisiejszego sorbetu. W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku. W naszym kraju szerszą popularność lody zdobyły w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je ze specjalnych wózków na ulicach Lwowa, Krakowa, Warszawy pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Były podawane na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Kościerzynie otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, z tego też powodu był to deser, na który czekano cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Obecnie lody produkuje się z gotowych proszków z dodatkiem wzmacniaczy smaku i konserwantów. Nadal jednak możemy spotkać w Kościerzynie lodziarnie, w których podobnie, jak kiedyś wykonuje się produkt z najwyższą dbałością o jakość i stosuje tradycyjne receptury, oparte na naturalnych składnikach. Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Kościerzynie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody możesz zjeść w lodziarniach w Kościerzynie? Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. Latem na każdym kroku widzimy lodziarnie oferujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody włoskie sporządzane są z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona przez maszynę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest delikatna i kremowa. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach. Lody amerykańskie mają miękką, kremową konsystencję, bardziej zwartą i niższą temperaturę mrożenia. Podawane są podobnie, w waflu w formie stożka. Nie stosuje się jednak w trakcie ich produkcji napowietrzania. Z tego względu ich wygląd jest trochę inny niż lodów włoskich, występują zaś w podobnych smakach. Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety bądź lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są zdrowe.

Kaloryczność lodów Gdy sięgamy po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi podczas upałów. Najzdrowsze mogą okazać się lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.

