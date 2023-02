Gdzie na nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Pomysły na sportowy dzień w weekend 18 - 19 lutego

Szlaki nordic walking z Kościerzyny

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 18 km od Kościerzyny. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo odpowiada również Tobie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród torfowisk Doliny Wdy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 392 m

Suma zejść: 396 m

Amatorom nordic walking z Kościerzyny trasę poleca GR3miasto

Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest jeszcze szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras pieszych, rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów. Tym razem nasza pętla pokazuje część parku w obrębie Jeziora Schodno i Doliny Wdy.