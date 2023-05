Gdzie na ryby na Kaszubach. W powiecie kościerskim można złowić wyjątkowe okazy. Raj wędkarski na Kaszubach ZDJĘCIA

Trafiają się też szczupaki, które się częściej mierzy, niż waży. Osobniki o długości 80 - 100 cm nie są rzadkością.

- Jezioro Gubel, na którym prowadzimy łowisko to w rybackiej typologii jezioro szczupakowo-linowe. To jeziora dość płytkie (zwykle do 6 m) z dość mulistym dnem, intensywnie rozwiniętą roślinnością i małą przejrzystością wody. Jak sama nazwa wskazuje lin i szczupak to typowe gatunki dla naszej wody - podkreśla Maciej Piankowski. - Naturalnie występuje również leszcz, płoć, wzdręga zwana również krasnopiórą, a z drapieżników oprócz szczupaka jest też okoń i sandacz. Naszym koronnym gatunkiem jest jednak karp, który co ciekawe w Polsce jest gatunkiem obcym, sprowadzonym pomiędzy XII a XIII wiekiem, prawdopodobnie z hodowli cystersów czeskich lub morawskich. Dzięki regularnym zarybieniom dochowaliśmy się sporej populacji tego gatunku i złowienie go nie jest wcale takie trudne, mimo, że jest uważany za rybę waleczną i przebiegłą.