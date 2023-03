Harcerze z Kościerzyny upamiętnili poległych członków ''Gryfa Pomorskiego" w Męcikale ZDJĘCIA

We wtorek w Męcikale w miejscu, gdzie niegdyś istniał bunkier Zielony Pałacyk, odbyły się obchody upamiętniające poległych członków Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w walce z niemieckim okupantem. W uroczystości wzięli udział również harcerze z Kościerzyny. Dla nich to okazja do uczczenia pamięci poległych i ważna lekcja historii.

- Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się apelem na cześć poległych, złożeniem symbolicznych wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy - mówi druh Piotr Kwidziński. - Historię wydarzeń sprzed 79 lat wszystkim zgromadzonym przybliżył prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego Oddział „Cis” Wojciech Derewiecki.

Przypomnijmy, 21 marca 1944 roku pod Męcikałem zginęło siedmiu partyzantów. Przeżyło tylko dwóch.

W bitwie polegli: Stanisław Przytarski, Wojciech Wirkus, Jan Szutenberg z Kościerzyny, Józef Mrozik, Franciszek Lesman, Edmund Kroplewski oraz Józef Dorawa ze Skorzewa.