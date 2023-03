Igor Grebin choruje na zespół wad wrodzonych układu kostnego. Skuter inwalidzki to dla niego szansa, aby mógł pracować. Trwa zbiórka

Igor Grebin nigdy nie prosił o pomoc, choć sam zawsze był tam, gdzie potrzebne jest wsparcie. Urodził się i mieszka w Łubianie. Na świat przyszedł ze sporym bagażem zdrowotnym. Choruje na zespół wad wrodzonych układu kostnego. Każdy dzień jest dla niego wyzwaniem, jednak Igor nie poddaje się i dzielnie sobie radzi z trudnościami i ograniczeniami. W tym roku kończy 25 lat i marzy o tym, by znaleźć pracę w Kościerzynie i móc samodzielnie do niej dojeżdżać. Do pokonania ma ponad 8 km. Ta odległość w obecnej sytuacji jest dla niego zaporowa.

- Na co dzień poruszam się rowerkiem trójkołowym zrobionym przez Tatę - mówi Igor Grebin. - W roku 2023 kończę 25 lat i marzę, aby kupić skuter inwalidzki, który pomógłby mi sprawniej się poruszać i podjąć pracę w mieście. Nigdy nie prosiłem nikogo o pomoc i radzę sobie samodzielnie. Jednak kwota, która potrzebna jest do zrealizowania mojego marzenia przewyższa moje możliwości.