Immunoterapia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie to szansa dla pacjentów

Rak urotelialny, będący typem raka układu moczowo-płciowego, stanowi duże wyzwanie dla lekarzy oraz pacjentów. Zaawansowany miejscowo lub przerzutowy stan tego schorzenia jest trudny do kontrolowania tradycyjnymi metodami leczenia, często wyleczenie choroby nie jest możliwe. Awelumab, będący immunoterapią z grupy przeciwciał anty-PD-L1, otwiera nowe perspektywy w walce z tą agresywną chorobą dając nadzieję na wydłużenie życia w dobrym komforcie funkcjonowania.

Awelumab blokuje receptor PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych, co prowadzi do aktywacji układu odpornościowego pacjenta. Skutkuje to wzmożoną reakcją immunologiczną organizmu przeciwko komórkom nowotworowym, co z kolei może prowadzić do ich zniszczenia. Mechanizm ten różni się od tradycyjnych metod leczenia, takich jak chemioterapia czy radioterapia, co czyni go cennym uzupełnieniem standardowych opcji terapeutycznych.