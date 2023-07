Jarmark Wdzydzki 2023. Stoisk było około 300, a odwiedzających tysiące | ZDJĘCIA, WIDEO

Na stosikach można było kupić absolutnie wszystko. Od ubrań, przez ozdoby i ceramikę użytkową, aż do ozdób ogrodu, ścian i domu.

- Wydaje mi się, że jest to dobra okazja, żeby zaprezentować swoja twórczość w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest to najstarsze w Polsce muzeum na wolnym powietrzu. Jest tutaj niepowtarzalny klimat, który tworzą rękodzielnicy i odwiedzający – mówi Natalia Tkaczyk, asystent muzealny w Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. - My się bardzo cieszymy, że są właśnie rękodzielnicy, artyści, którzy chcą tutaj wracać, nawet jeżeli mają przyjechać z bardzo daleka – dodaje Tkaczyk.