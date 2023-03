Jest szansa, że te gwiazdy i zespoły pojawią się latem w Kościerzynie. Sprawdź, o kogo walczy Kościerski Dom Kultury

Wielu mieszkańców Kościerzyny i okolic zastanawia się, jaką ofertę muzyczną przygotuje w tym roku Kościerski Dom Kultury. W tym roku nie będzie co prawda Dni Kościerzyny, ale nie zabraknie koncertów z udziałem gwiazd. Obecnie trwają negocjacje. Sytuacja jest jednak dość trudna, czego nie ukrywa dyrektor Kościerskiego Domu Kultury.

- Dni Kościerzyny jako takich nie będzie ze względu na sytuację finansową - mówi Jan Dittrich, dyrektor Kościerskiego Domu Kultury. - Nie mamy pieniędzy, by spełnić wszystkie warunki związane ze standardami imprezy masowej. Walczymy jednak o to, aby mieszkańcy mieli bogatą ofertę i spędzili w ogródku jordanowskim sześć udanych wieczorów. Trwają twarde negocjacje z 6 zespołami, można powiedzieć, że jesteśmy już na samym końcu tej trudnej drogi. Wiąże się to z wieloma ustaleniami.