Jubileusz złotych godów w gminie Kościerzyna. Te pary zasłużyły na medal!

Złote Gody w gminie Kościerzyna

Jubileusz 50-lecia małżeństwa, zwany również złotymi godami, to wyjątkowa okazja do uczczenia trwałej miłości i zaangażowania między małżonkami. W gminie Kościerzyna imponujący staż małżeński świętowało 19 par. Jubilaci zostali zaproszeni na uroczystość w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

- Złote Gody to powód do dumy i radości. Pary, które mogą się pochwalić co najmniej 50-letnim stażem pożycia małżeńskiego zasługują na podziw i uznanie - mówi Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna. - Ich wyrazem są przyznawane przez prezydenta Polski Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych wspólnych, szczęśliwych lat!