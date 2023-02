Julie&Susie czyli Julia i Zuzanna Zaborowskie z powiatu kościerskiego podbijają rynek muzyczny! [ROZMOWA]

Kto w takim razie jest dla Was największą inspiracją?

Naszymi największymi inspiracjami są głównie zagraniczni artyści tacy jak Beyonce czy Chloe x Halle, ale również polscy, np.: Natalia Szroeder, LemON i Sara James.

Utwór "I`ll Be Missing You" Julie & Susie Feat. Space Bash podbija rozgłośnie radiowe. Jaka jest jego historia?

Tekst do “I’ll be missing you” powstał w październiku 2021, a próby instrumentalno-wokalne nad nim zaczęły się miesiąc później. W marcu 2022 zostały nagrane wokale, a chłopaki z zespołu Space Bash dograli instrumental, który niesamowicie wkomponował się i pokreślił cały klimat i przekaz piosenki. Podczas letnich koncertów graliśmy ten utwór i to głównie zmotywowało nas do finalnych prac nad wydaniem singla. W listopadzie nagraliśmy teledysk przy pomocy Dominiki Czai jako reżyserki, Konrada Jażdżewskiego jako modela, oraz wielu innych bliskich nam osób pomagających w realizacji całego projektu. Od 13 stycznia “I’ll be missing you” gości na wszystkich platformach streamingowych i teledyskiem na kanale Youtube Julie&Susie. Pisząc słowa tekstu, Julia sięgnęła pamięcią do przeżyć z pandemii, gdy dla każdego z nas ciężko było odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która poddała próbom wiele znajomości. Główną myślą tej piosenki jest tęsknota za drugą osobą prowadząca do pewnej histerii z powodu utrudnionego lub całkowitego kontaktu z osobą bliską naszemu sercu.