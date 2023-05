Już w niedzielę w Kościerzynie startuje Kaszebe Runda! To jeden z najpopularniejszych maratonów rowerowych na Kaszubach

Kaszëbe Runda startuje w Kościerzynie

Miłośnicy jazdy na rowerze znów wyruszą w teren malowniczymi trasami Kaszub. Już w niedzielę 4.06.2023 r. startuje Kaszëbe Runda. To już kultowy maraton rowerowy, który każdego roku gromadzi setki uczestników. Start i meta jak zwykle w Kościerzynie. Rowerzyści mają do wyboru cztery dystanse, w zależności od umiejętności i wytrzymałości, bo nie zapominajmy, że trzeba tu pokonać sporo kilometrów. I tak - 50 km MATURA gravel, 70 km MAGISTER gravel 125 km DOKTOR szosa 200 km PROFESOR szosa.

- Gwarantujemy warunki i atmosferę sprzyjającą osiąganiu znakomitych sportowych rezultatów - zapowiadają organizatorzy. -Atrakcyjna i profesjonalnie zabezpieczona trasa to wysoki komfort jazdy. Energetyczne wsparcie w postaci regionalnych produktów na Bufetach Kolarskich animują Koła Gospodyń Wiejskich. Dla każdego "finishera" medal, pasta party oraz napój. Pamiątkowy dyplom potwierdzający uzyskany wynik dostępny w formie tradycyjnej papierowej lub elektronicznej. Drużyny biorą udział w Kaszëbe Runda Challenge, rywalizując o największą sumę przejechanych wspólnie kilometrów.

Wszystkie trasy zaczynają się w Kościerzynie i zbiegają się we wspólny dojazd na metę, na Rynku w Kościerzynie. Pokonanie któregokolwiek odcnika to wspaniała kolarska przygoda i motywacja do dbania o formę przez cały rok.