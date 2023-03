Kamienica na ul. Kartuskiej w Kościerzynie dawniej i dziś. To dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego ZDJĘCIA

Kamienica przy ul. Kartuskiej 2 w Kościerzynie

To budynek z ciekawą historią. Dziś niewiele już z niego zostało. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co będzie dalej z tym budynkiem? Wydaje się, że jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

- Wydaliśmy nakaz rozbiórki tego budynku do pierwszego piętra i tak też się stało - mówi Mariusz Myszka, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kościerzynie. - Było to konieczne. Budynek kilka lat temu został wykreślony z rejestru zabytków. Z tego, co wiem, właściciel budynku stara się o pozwolenie na budowę, ale są z tym problemy. Ściany nie są w złym stanie, stropy są drewniane. Można zbudować na tym, co jest, czyli na tej obecnej linii zabudowy. Wydaje się, że w innym przypadku trzeba będzie znacznie odsunąć się od drogi, co najmniej 6 metrów.