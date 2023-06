Kaszebe Runda w Kościerzynie. Setki rowerzystów wystartowało w maratonie. Przemierzają urokliwe zakątki Kaszub ZDJĘCIA

W niedzielę w Kościerzynie miłośnicy jazdy na rowerze wystartowali w kultowym już maratonie Kaszebe Runda. Tu wiek nie ma znaczenia, liczą się chęci, kondycja i sprawny sprzęt. Uczestnicy mieli do wyboru cztery trasy: matura - 50 km, magister - 70 km, doktor - 120 km i profesor liczący 200 km.

Udział w tym maratonie wciąga. Zwykle, gdy ktoś raz w nim wystartował, zapisuje się na kolejne edycje. Malownicze Kaszuby, regionalne jedzenie i fantastyczni ludzie, których spotyka się na trasie to już pewniak. Nic dziwnego, że do Kościerzyny zjeżdżają mieszkańcy różnych regionów Polski, by wybrać się w rowerową podróż po urokliwych Kaszubach.