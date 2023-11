Kierowca i pasażer audi z powiatu kościerskiego zatrzymani z narkotykami. Policjanci wyczuli zapach marihuany Joanna Surażyńska

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. 29-latkowi zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 22-letni pasażer usłyszy zarzuty w związku z posiadaniem znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. O jego losie zadecyduje sąd.