Kinga Żywicka została Mistrzynią Europy w karate. Wywalczyła sukces w Barcelonie!

Świetny wynik zawodników karate z Kościerzyny

W mistrzostwach karate wzięło udział 490 zawodników z 22 krajów . Kinga nie była jedyną zawodniczką kościerskiego klubu. Inni także wrócili z medalami. Marta Kryszyńska i Zofia Kryszyńska zostały wicemistrzyniami Europy. Agata Lubecka, Kinga Ziółtkowska, Paulina Lubecka, Michał Siński pomimo dobrych walk nie dotarli do strefy medalowej.

Jak podkreślają trenerzy zawodników Kościerskiego Klubu Kyokushin Karate to były naprawdę trudne zawody i ciężkie walki, więc tym bardziej cieszą wyniki. Kinga Żywicka zdobyła pierwszy złoty medal na ME, a Marta Kryszyńska pierwszy seniorski medal na ME dla kościerskiego Klubu.