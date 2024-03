Kobieta zniszczyła 30 nagrobków na cmentarzu w Kościerzynie. Demontowała elementy ozdobne z mosiądzu

Wczoraj (20.03.2024 r.) kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali 38-letnią mieszkankę powiatu kościerskiego. Policjanci ustalili, że kobieta z nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza w Kościerzynie demontowała elementy ozdobne z mosiądzu.

- Kobieta trafiła do policyjnego aresztu - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Usłyszy zarzut uszkodzenia mienia oraz kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Kryminalni odzyskali część skradzionych elementów.

Policjanci proszą również o zgłaszanie się do kościerskiej komendy osoby, których nagrobki bliskich zostały uszkodzone.