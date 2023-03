Koncertu Pieśni Wielkopostnych w Starej Kiszewie. Wystąpił Patryk Szynwelski, uczestnik "Szansy na Sukces" ZDJĘCIA

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w koncercie mogli posłuchać wyjątkowych pieśni wielkopostnych, niektóre znane, inne w zupełnie nowej aranżacji. Jak podkreślają uczestnicy, takie wydarzenia pomagają nad rozważaniami Wielkiego Postu. To sposób na szczególną modlitwę i jeszcze lepsze przygotowanie się do Wielkanocy.

Patryk Szynwelski pochodzi z Czerska. Śpiewa od dzieciństwa, najpierw należał do scholki parafialnej, później do teatralno-muzycznej grupy "M", gdzie wystawili musical "Metro" oraz "Romeo i Julia". To uczestnik wielu konkursów i festiwali muzycznych, a także finalista Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Świątecznej i Zimowej HU HU HA 2021.