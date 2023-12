Konflikt na Oddziału Neurologii szpitala w Kościerzynie doprowadził do odejścia z pracy części personelu

- W Oddziale Neurologii i Leczenia Stwardnienia Rozsianego z Oddziałem Udarowym (zwanym Oddziałem Neurologii) odbyły się zmiany kadrowe na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej. Osoba ta po objęciu oddziału poczyniła pewne spostrzeżenia co do pracy personelu pielęgniarskiego w tym oddziale. Celem poprawienia jakości świadczonych usług przy pacjencie, jak również celem poprawy atmosfery pracy personelu medycznego, została podjęta decyzja o tym, aby personel rotacyjnie poznał organizację pracy również w innych oddziałach szpitala - informuje Marzena Mrozek, prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - W tym miejscu należy zauważyć, że rolą pracodawcy jest organizowanie pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych, dbanie o interesy wszystkich pracowników, jak również dbałość o atmosferę w miejscu pracy. Pracodawca w ramach przysługujących mu uprawnień dokonuje reorganizacji m.in. pracy personelu medycznego w oddziałach szpitalnych stosownie do swoich potrzeb i zaistniałych okoliczności. Przeprowadzone zmiany stanowią nieodłączny element procesu rozwoju szpitala, a ich celem jest optymalizacja struktury organizacyjnej, co przyczynia się do wzrostu efektywności i dostosowania do dynamicznych warunków współczesnego rynku i coraz wyższego poziomu świadczonych usług na rzecz pacjentów.