Kościerscy funkcjonariusze apelują o informowanie policji o każdej osobie zagrożonej wychłodzeniem. Najczęściej są to osoby bezdomne, które nocują na klatkach schodowych, w wiatach śmietnikowych, pustostanach, piwnicach lub ogrodach działkowych, które mogą być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na numer telefonu alarmowego 112 lub do najbliższej jednostki Policji.

Policjanci przypominają, że każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Dlatego wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze prowadzą działania prewencyjne, zmierzające do tego, by takich przypadków było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał.