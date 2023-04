Kościerska Chata świętowała jubileusz. Stowarzyszenie od 20 lat zachęca turystów do wypoczynku na Kaszubach ZDJĘCIA

Jubileusz Kościerskiej Chaty

Stowarzyszenie mocno postawiło na promocję powiatu kościerskiego poprzez jego dziedzictwo kulinarne. Wielokrotnie podkreślając, że do serc turystów najłatwiej trafić przez żołądek. O kaszubskich ruchankach, czy żurawinie i jej fantastycznych właściwościach usłyszała cała Polska. Kościerska Chata regularnie występowała w prasie, telewizji i radiu, zawsze podkreślając, że powiat kościerski to miejsce, w którym można odpocząć, dobrze zjeść i poznać bogatą historię i kulturę. Warto nadmienić, że to właśnie stowarzyszenie zainicjowało także festiwal Kaszubskiej Żurawiny, który organizowany jest każdego roku we wrześniu.