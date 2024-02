Kościerski Klub Morsów "Forrest Gump" spotkał się nad jez. Dobrogoszcz i od razu "na głęboką wodę"

Pogoda jest bardzo zmienna, ale nic nie przestraszy morsów. Sezon powoli się kończy, bo jak wiadomo, morsowanie to kąpiele w zimnej wodzie, a wiosna coraz bliżej...

Kościerski Klub Morsów "Forrest Gump"

Członkowie klubu spotkali się jak zawsze nad jez. Dobrogoszcz. Wszystkich zaskoczyła aura, gdyż ostatnie tygodnie były głównie pod znakiem deszczu, a tymczasem morsów spotkała miła niespodzianka - słońce. Poziom wody mocno się podniósł, co spowodowało, że morsy wchodziły od razu "na głęboką wodę". Morsowanie, praktyka kąpieli w zimnej wodzie, zdobywa rosnącą popularność na świecie, przyciągając zarówno entuzjastów ekstremalnych doznań, jak i tych, którzy szukają korzyści zdrowotnych. To nie tylko odważna rozrywka, ale również forma treningu fizycznego i psychospołecznego, mająca potencjał poprawy ogólnego samopoczucia. Jednym z kluczowych korzyści morsowania jest poprawa krążenia krwi. Kontakt z zimną wodą powoduje zwężanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, co działa jak rodzaj treningu dla układu krążenia. Regularne praktykowanie morsowania może przyczynić się do poprawy elastyczności naczyń krwionośnych, co z kolei wspiera zdrowie serca i regulację ciśnienia krwi.

Wpływ na układ odpornościowy to kolejny ważny aspekt morsowania. Ekspozycja na zimno stymuluje produkcję białych krwinek, które odgrywają kluczową rolę w obronie organizmu przed infekcjami. To zjawisko może zwiększyć odporność na choroby i infekcje.

Nie można również pomijać korzyści psychospołecznych płynących z morsowania. Kontakt z zimną wodą pobudza układ nerwowy, co prowadzi do wydzielania endorfin – substancji znanych jako "hormony szczęścia". Ten naturalny antydepresant może przyczynić się do redukcji stresu, poprawy nastroju oraz zwiększenia ogólnej radości z życia. Morsowanie wpływa także na zdolność organizmu do adaptacji do zmian temperatury. Regularne narażanie się na zimno sprawia, że organizm staje się bardziej odporny na ekstremalne warunki temperaturowe, co może mieć pozytywny wpływ na ogólne zdrowie.

W kontekście regeneracji mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym, morsowanie może działać przeciwbólowo i przyspieszać procesy gojenia się. Jest to szczególnie cenione przez osoby aktywne fizycznie, sportowców i entuzjastów fitness.

Dodatkowo, wpływ na skórę również jest zauważalny. Stymulacja krążenia krwi podczas morsowania przyczynia się do lepszego odżywienia skóry, co może prowadzić do poprawy jej kondycji, elastyczności i ogólnego wyglądu.

Niemniej jednak, morsowanie nie jest dla każdego. Osoby z istniejącymi schorzeniami czy problemami zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem praktyki morsowania. Ponadto, kluczowe jest stopniowe wprowadzanie organizmu w tego rodzaju ekspozycję, zaczynając od krótkich kąpieli i stopniowo zwiększając czas. Warto pamiętać, że morsowanie to nie tylko aspekt fizyczny, ale także doświadczenie, które może mieć pozytywny wpływ na aspekty psychiczne i emocjonalne zdrowia.

