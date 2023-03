Kościerzyna. 19-latek włamał się do skrzynki szlabanowej i myjni, skąd ukradł pieniądze

Na trzy miesiące do aresztu trafił 19-latek podejrzany o włamanie. Kryminalni zatrzymali młodego mężczyznę z Kościerzyny, po tym, jak ustalili, że włamał się on do skrzynki szlabanowej i myjni samochodowej, skąd ukradł pieniądze w kwocie blisko 2 tys. zł. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

- Na początku zeszłego tygodnia policjanci z Kościerzyny otrzymali zgłoszenie, że ktoś włamał się do skrzynki szlabanowej i myjni samochodowej na terenie Kościerzyny - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Straty poszkodowani ocenili na blisko 2 tys. zł. Kryminalni od razu zajęli się tą sprawą.