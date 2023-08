Kościerzyna. 22-latek podszedł do dwóch 14-latków i zażądał od nich 40 złotych. Groził, że ich pobije

19 sierpnia 2023 r. ok. godz. 15.00 dyżurny kościerskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży rozbójniczej na terenie Kościerzyny. Natychmiast w to miejsce wysłał patrol kryminalnych. Policjanci na miejscu ustalili, że nieznany mężczyzna podszedł do dwóch 14-latków i zażądał od nich 40 złotych, grożąc, że jeśli nie zapłacą, to ich pobije.

- Młodzi chłopcy bojąc się, że zostaną pobici, zapłacili. Poszkodowani podali dokładny rysopis sprawcy. Mundurowi, po otrzymaniu tych informacji, podczas patrolu po kilku minutach zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Okazał się nim 22-latek, mieszkaniec powiatu kartuskiego - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.