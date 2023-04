Kościerzyna. Jaki tort na Pierwszą Komunię Świętą? Te wyjątkowe słodkości tworzy Karolina Wiśniewska ZDJĘCIA

- Wszystko robię sama i oczywiście na świeżo, a bywa, że już w południe ciasta są sprzedane - dodaje pani Karolina. - Czasami klienci dzwonią i proszą, aby odłożyć im co nieco do kawy. W czasie pandemii, niektórzy zamawiali pudełka słodkości i zawozili je osobom, które przebywały w izolacji i nie mogły wyjść z domu. By chociaż w ten sposób wywołać uśmiech na twarzy i sprawić słodką przyjemność.