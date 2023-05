Kościerzyna. Oszuści pukają do drzwi rolników i podają się za kontrolerów z Powiatowej Inspekcji Weterynarii. Uważajcie!

Oszuści w powiecie kościerskim

Oszuści znaleźli nowy sposób na to, jak naciągnąć mieszkańców. Tym razem na cel wzięli sobie rolników z powiatu kościerskiego. Pukają do ich drzwi i podają się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, którzy przeprowadzają kontrolę urzędową z zakresu m.in. spełniania wymogów bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Przypomnijmy, że chodzi tu o działania i środki podejmowane, aby zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków fermy oraz aby kontrolować rozprzestrzenianie się infekcji na terenie fermy.

- W związku z pojawiającymi się informacjami na temat nieuczciwych praktyk dotyczących przeprowadzania kontroli urzędowych z zakresu m.in. spełniania wymogów bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przez osoby podające się za pracowników Inspekcji Weterynaryjnej informuję, iż na terenie powiatu kościerskiego do w/w czynności upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni urzędowi lekarze weterynarii - ostrzega lek. wet. Krzysztof Kwiatkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kościerzynie. - Czynności kontrolne poprzedzane są okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie do przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo lekarze weterynarii posiadają odznakę identyfikacyjną, imienną pieczątkę, dokumentację kontroli – protokoły opatrzone pieczęcią Powiatowego Inspektoratu w Kościerzynie. Protokół kontroli sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz protokołu przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu za pokwitowaniem, drugi włącza się do akt kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane także w soboty oraz niedziele.

Jeśli chodzi o opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną to trzeba pamiętać, że mogą one zostać naliczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. Pracownik Inspekcji Weterynaryjnej wyposażony jest wówczas w odpowiednie formularze do wystawienia obciążenia, również opatrzone pieczęcią Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W przypadku nałożenia na kontrolowanego mandatu karnego – jest on kredytowany- kontrolujący nie przyjmują gotówki za ich uregulowanie.