Kościerzyna. Policja przez pół roku poszukiwała zaginionego mieszkańca powiatu kościerskiego, obywatela Turcji Edyta Łosińska-Okoniewska

We wrześniu rodzina mieszańca powiatu kościerskiego powiadomiła policję o jego zaginięciu. Przez kilka miesięcy nie było wiadomo, co się stało z 38-latkiem. Aż do wczoraj...