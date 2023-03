Kościerzyna: praca czeka na człowieka. Oferty pracy marzec 2023 (powiat kościerski). Sprawdź, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie

Oferty pracy w Kościerzynie

Według stanu na dzień 28 lutego 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 2.048 osób, w tym 1.229 kobiet (60,0% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca stycznia 2023 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 49 osób (o 2,5%). Zanotowano wzrost liczby bezrobotnych kobiet o 12 osób (z 1.217 do 1.229 osób) i wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 37 osób (z 782 do 819 osób).

Warto podkreślić, że:



- w lutym 2022 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 12 osób (z poziomu 1.866 do 1.854 osób),



- w lutym 2021 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 4 osoby (z poziomu 2.249 do 2.253 osób).

Na koniec lutego 2023 r. w rejestrach PUP w Kościerzynie było: